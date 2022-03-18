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Hayvancılıga destek arttı! Çiğ sütte litre başına destek 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi

Hayvancılıga destek arttı! Çiğ sütte litre başına destek 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi Çiğ sütte litre başına destek 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecek

Hayvancılıga destek arttı! Çiğ sütte litre başına destek 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi
Admin
Admin
18 Mart 2022 Cuma 17:48

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 liraya çıkarıyoruz. Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun."

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