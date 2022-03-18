Hayvancılıga destek arttı! Çiğ sütte litre başına destek 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi

Meslek liselerinde hedef 1,5 milyar lira gelir Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl ekonomiye 1 milyar 162 milyon lira katkı sağlayan meslek liselerinin, bu senenin ilk iki ayındaki döner sermaye geliri 197 milyon 957 bin lira oldu. Meslek liselerinin bu yılki hedefi 1,5 milyar liralık gelir elde etmek olarak belirlendi.