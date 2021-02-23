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Hande Fırat: Kabine değişikliği Mutlaka Yapılmalı!

Hande Fırat: Kabine değişikliği geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti yönetiminde ve kabinede değişikliğe gideceği öne sürüldü.

Hande Fırat: Kabine değişikliği Mutlaka Yapılmalı!
23 Şubat 2021 Salı 13:28

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti yönetiminde ve kabinede değişikliğe gideceğini iddia etti.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TARİH

Gazetedeki köşesine dikkat çeken iddiayı taşıyan Hande Fırat, " AK Parti’de kongre sürecinde sona geliniyor. 24 Mart günü büyük kongre yapılacak. AK Parti kulislerinde kongre sürecinde, yani önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem kabinede hem de parti yönetiminde bazı değişikliklere gideceği konuşuluyor" diye yazdı.

Fırat yazısında şöyle anlattı:

"Erdoğan’ın bu değişikliklerle reformlara ve ekonomiye ağırlık vererek, 2023 yılına da hazırlık yapacağı konuşuluyor. Avrupa Birliği ve ABD’ye, onlardan gelen tüm olumsuz adımlara rağmen “kazan-kazan” formülüne dayalı, iyi ilişkiler kurulmak istendiği mesajı veriliyor. Batı’nın Türkiye’den insan hakları ve demokrasi konusunda somut adımlar görmek istediği de biliniyor. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklanması bekleniyor."

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