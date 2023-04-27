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Hamile zannettiği eşi dönerciye kaçan adam Müge Anlı'da isyan etti: Aşerdiğini düşünmüştüm, adama gidiyormuş

Hamile zannettiği eşi dönerciye kaçan adam Müge Anlı'da isyan etti: Aşerdiğini düşünmüştüm, adama gidiyormuş

Hamile zannettiği eşi dönerciye kaçan adam Müge Anlı'da isyan etti: Aşerdiğini düşünmüştüm, adama gidiyormuş
Admin
Admin
27 Nisan 2023 Perşembe 16:46

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran genç adam, 7 aydır kendisini "hamileyim" diyerek kandıran eşinin evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Eşinin sürekli dönerciye gittiğini söyleyen adam, "Aşerdiği için gittiğini düşünüyordum meğer adama kaçmış" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Ferdi Özer, 27 yaşındaki eşi Esra Hanım'ın 16 Nisan'da Balıkesir'de kayıplara karıştığını söyleyerek yardım istedi. Genç kadının çocuğu olmadığı için üzüldüğü bu nedenle de hamilelik yalanı söylediği ortaya çıktı.

Hamilelik yalanı söyleyerek bebek alışverişi yapmaya başlayan Esra Özer'in kilo vermesi gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Esra Hanım'ın bir gün evden çıkıp bir daha dönmediğini belirten Ferdi Özer "Eşimin, aşerdiği için sürekli dönerciye gittiğini sanıyordum" diyerek Hasan adlı dönerciye kaçtığını ileri sürdü.

Kızının eşi işe gittikten sonra eşyaları ve elektrik süpürgesini alarak evden kaybolduğunu söyleyen anne ise, Esra Hanım'ın çocuğunun olmadığı için psikolojisinin bozulduğunu ileri sürdü. Kızının anne olmak için uğraştığını söyleyen anne, "Devamlı 'Doktora gidelim anne, tahlil yaptıralım' diyordu. 4 yıl uğraştı. Bir gün kalktığımda 'Ben hamileyim' dedi. Ben 'Ona sıkıntı yapma bir gün olur' diyordum" ifadelerini kullandı.

Ferdi Bey'in "Bir şeylerden şüpheleniyordum. Onu uyarmaya çalıştım. Israrla gittiği bir yer vardı" demesi üzerine konuşan Müge Anlı ise durumu şu sözlerle özetledi: "Esra 4 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışıyor. Sonra bir gün hamile olduğunu söyleyerek geliyor. Hatta beşik falan da alıyorlar. Ama kayıplara karışan Esra'nın aslında hamile olmadığı anlaşılıyor. O aslında biraz toplu bir kadın. Hatta fotoğraflar filan çektirmiş. Hamile kıyafetleri giyip karnının fotoğrafını çekmiş. Kaybolduktan sonra, siz Nazlı'ya gitmişsiniz. Nazlı da 'Esra'yı aramayın. O, benimle aynı dönercide çalışan Hasan Şahin ile gitti. Sürekli bizim dükkana geliyordu. Hatta düşük yaptı. Size de söylemekten korktu. Bu yüzden kaçmış olabilir' demiş."

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