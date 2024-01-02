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Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisinde! Memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam bekleniyor

Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisinde! Memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam bekleniyor

Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisinde! Memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam bekleniyor
Admin
Admin
02 Ocak 2024 Salı 14:35

Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak. 5 aylık enflasyona göre memurlar yüzde 44'lük zammı şimdiden cebine koydu. Aralık ayı verisiyle bu oranın yüzde 50'ler çıkması bekleniyor. Memur zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinde referans olacak. Yüzde 50'lik zamma göre; en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 800 TL'ye, en düşük memur maaşı 33 bin TL'ye, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı da 11 bin 250 liraya çıkacak.

Asgari ücretin yüzde 49'luk zamla 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Milyonların maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. 2023'ün temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranına, toplu sözleşme ile alınan zam oranı da eklenerek memur ve memur emeklisinin zammı ortaya çıkacak. Memur zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklisine de referans olacak. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre, memur ve emekliye yüzde 50 zam yapılması bekleniyor.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 33

Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oranında arttı. Böylece 5 aylık enflasyon farkı yüzde 33,64 oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı yüzde 38 civarında olacak.

MEMURA YÜZDE 50 ZAM BEKLENİYOR

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında memur ve memur emeklisi zammı yüzde 47'ye çıkacak. Refah payı eklenmesiyle bu oranın yüzde 50'ye çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da bu yönde. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Memurun biliyorsunuz toplu sözleşme gereği alacağı bir fark var. Aldığı bir artış var, artı enflasyon farkı var. Bu da oldukça önemli bir rakama gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu memur emeklisine de zaten yansımış olacak. Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." dedi.

MEMUR ZAMMI EMEKLİ İÇİN REFERANS OLACAK

Memur zammının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam için referans olacağı söyleniyor. Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilere de yüzde 50 zam yapılması gündemde.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 50'lik zamma göre en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 liradan 14 bin 800 liraya, en düşük memur maaşı ise 22 bin TL'den 33 bin TL'ye yükselecek. En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ise 7 bin 500 TL'den 11 bin 250 liraya çıkacak.

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