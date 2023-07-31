Görüntü Türkiye'den! Damada tasma taktı, Salako müziğiyle bütün salonu gezdirdi

Son dönemlerde düğünlerde çekilen ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde gelinin damadın boynuna tasma taktığı ve giydirdiği garip kıyafetle sahnede dolaştırdığı görülüyor. Salako müziği eşliğinde gerçekleşen bu sahne, sosyal medyada da geniş yankı buldu.