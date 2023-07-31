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Görüntü Türkiye'den! Damada tasma taktı, Salako müziğiyle bütün salonu gezdirdi

Görüntü Türkiye'den! Damada tasma taktı, Salako müziğiyle bütün salonu gezdirdi

Görüntü Türkiye'den! Damada tasma taktı, Salako müziğiyle bütün salonu gezdirdi
Admin
Admin
31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:51

Son dönemlerde düğünlerde çekilen ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde gelinin damadın boynuna tasma taktığı ve giydirdiği garip kıyafetle sahnede dolaştırdığı görülüyor. Salako müziği eşliğinde gerçekleşen bu sahne, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Bir düğünde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde gelinin damadın boynuna tasma taktığı görülüyor. Bu da yetmezmiş gibi gelin, damadı Salako film müziğiyle salonda gezdirdi.

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