Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından selde bulduğu bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyen ve şehir dışından ilçeye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti.

Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde dün akşam meydana gelen ve 1'i asker 4 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olurken koca harap olmuş durumda

YAĞMACILAR ŞEHRE GELDİ

Selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyenler bölgede türedi...

Son olarak şehir dışından Dereli'ye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti.

2 şahsı durduran vatandaşlar fındığı nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan şahısları çevreleyerek kaçmalarını önledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bölgeye polis çağıran vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısların gözaltına alınmasını sağladılar.