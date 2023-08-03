zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0

Giresun'da av tüfeğiyle eşini öldüren yaşlı adam, ardından intihar etti! Yıllar önce Müge Anlı'ya konuk olmuştu

Giresun'da av tüfeğiyle eşini öldüren yaşlı adam, ardından intihar etti! Yıllar önce Müge Anlı'ya konuk olmuştu

Giresun'da av tüfeğiyle eşini öldüren yaşlı adam, ardından intihar etti! Yıllar önce Müge Anlı'ya konuk olmuştu
Admin
Admin
03 Ağustos 2023 Perşembe 12:49

Giresun'un Alucra ilçesinde 85 yaşındaki Ali Sağlık, 86 yaşındaki eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti. Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ile kayınvalidesi olduğu öğrenilen çiftin 2018 yılında TRT'de yayınlanan "Ömür Dediğin" adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu ortaya çıktı.

Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan Ali Sağlık (85) eşi Fatma Sağlık'ı (86) av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti. Aynı zamanda Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ile kayınvalidesi olan Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT'de yayınlanan "Ömür Dediğin" adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi.

İlçenin Hacıhasan köyündeki evlerinde Ali Sağlık, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeğiyle vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan köylüler eve geldiklerinde yaşlı çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali ve Fatma Sağlık çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sağlık çiftinin Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu öğrenilirken, Ali Sağlık'ın bütün mal varlığını yaklaşık bir hafta önce devlete bağışladığı öne sürüldü.

Alucra İlçe Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ile kayınvalidesi olduğu öğrenilen Ali ve Fatma Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi. Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor

CHP, TBMM'yi bir kez daha olağanüstü toplantıya çağırıyor! Bu sefer gündemde Akbelen ormanları var
CHP, TBMM'yi bir kez daha olağanüstü toplantıya çağırıyor! Bu sefer gündemde Akbelen ormanları var
0
Tartışma vahşetle bitti! Sevgilisinin parmaklarını satırla kesti
Tartışma vahşetle bitti! Sevgilisinin parmaklarını satırla kesti
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! İlk açıklama Türkiye'den geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! İlk açıklama Türkiye'den geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.