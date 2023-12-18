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Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü

Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü

Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
Admin
Admin
18 Aralık 2023 Pazartesi 14:50

Gine'nin başkenti Konakri'deki petrol istasyonunda patlamada en az 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Patlama, Kaloum bölgesini sarsarak evlerin camlarını kırdı, yangın ve duman kilometrelerce uzakta görülebildi.

Bu sabah erken saatlerde Gine'nin başkenti Konakri'deki bir petrol istasyonunda meydana gelen patlamanın ardından en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, askerler ve polis tanker kamyonlarını hı

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLEBİLDİ

İtfaiye ekipleri bölgeye koşarken, yangın ve yükselen siyah duman kilometrelerce uzaktan görülebildi. Çok sayıda tanker kamyonu da askerler ve polis eşliğinde hızla depodan ayrıldı. Hükümet sözcüsü ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

zla bölgeden uzaklaştırdı. Hükümet sözcüsü ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

EN AZ 8 KİŞİ ÖLDÜ

Bir üst düzey yetkili, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu doğruladı. Yetkili şu ana kadar en az 8 kişinin öldüğünü sayım çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

YÜZLERCE KİŞİ BÖLGEDEN KAÇTI

Reuters muhabirine göre patlama Konakri şehir merkezindeki Kaloum bölgesini sarstı, yakındaki birçok evin camları kırıldı ve yüzlerce kişi bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLEBİLDİ

İtfaiye ekipleri bölgeye koşarken, yangın ve yükselen siyah duman kilometrelerce uzaktan görülebildi. Çok sayıda tanker kamyonu da askerler ve polis eşliğinde hızla depodan ayrıldı. Hükümet sözcüsü ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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