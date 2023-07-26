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Fransız askerlerini ülkesinden kovan Mali, yeni anayasasına kavuştu! Masadaki Bayraktar mesajı dikkat çekti

Fransız askerlerini ülkesinden kovan Mali, yeni anayasasına kavuştu! Masadaki Bayraktar mesajı dikkat çekti

Fransız askerlerini ülkesinden kovan Mali, yeni anayasasına kavuştu! Masadaki Bayraktar mesajı dikkat çekti
Admin
Admin
26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:38

Tam bağımsızlık yolunda Fransız askerlerini ülkesinden çıkartmayı başaran Mali, yeni anayasa ile birlikte Fransızcayı resmi dil olmaktan da çıkardı. Mali Devlet Başkanı Albay Assimi Goita, ülkesinin yeni anayasasını masasına Bayraktar Akıncı'nın maketini koyarak imzaladı.

1500'lü yıllardan itibaren Afrika'nın önemli bir kısmını sömürgesi altına alan Fransa'ya karşı Mali, 1959 yılında bağımsızlığı kazanmıştı. 2013'te Fransız ordusunun Mali'de gerçekleştirdiği Serval Operasyonu'nun başarısızlığa uğramasıyla birlikte Mali, önce Fransız askerlerini ülkesinde kovarak yıllar içinde tam bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam etti.

AKINCI MESAJI

Mali, şimdi de yeni anayasasıyla birlikte Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı. Mali Devlet Başkanı Albay Assimi Goita, ülkesinin yeni anayasasını, masasına Bayraktar Akıncı'nın maketini koyarak imzaladı.

2022'DE TB2 SATIN ALMIŞLARDI

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'yı satın alan ülkelerden biri de Mali olmuştu. Teslim edilen SİHA'lar, Savunma Bakanı Albay Sadio Camara'nın 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Mali'de bulunan Mopti hava üssünü ziyareti sırasında görüntülenmişti.

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