Filistinli yazar Abdullah Al Akkad ve ailesi bombardımanda hayatını kaybetti

Filistinli yazar Abdullah Al Akkad, İsrail'n hedef aldığı Gazze'de, Han Yunus'un merkezindeki evine atılan bomba sebebiyle eşi ve çocuklarıyla hayatını kaybetti. Akkad'ın Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, "Bedeli ne olursa olsun mahallelerinde kalma sözü veren binlerce Al-Shati ve Al-Jalaa kampı gençliğine selamlar. Onların sloganı bugünden sonrası göç değil, cihat ve samimi bir niyet" ifadelerini kullandı.

İsrail'n hedef aldığı Gazze'de, Han Yunus'un merkezindeki evine atılan bomba sebebiyle Filistinli yazar Abdullah Al Akkad, eşi ve çocuklarıyla hayatını kaybetti. Akkad yaptığı son paylaşımda "Bedeli ne olursa olsun mahallelerinde kalma sözü veren binlerce Al-Shati ve Al-Jalaa kampı gençliğine selamlar. Onların sloganı bugünden sonrası göç değil, cihat ve samimi bir niyet var" ifadelerini kullandığı dikkat çekti.

YAZAR VE AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de 471 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından saldırılarına devam eden İsrail ordusu, dünden beri bomba yağdırdığı Han Yunus Hastanesi çevresindeki sivilleri hedef aldığı yeni bir saldırıda bulundu. İsrail'in saldırısı sonrası bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken, saldırıda Filistinli yazar Abdullah Al Akkad eşi ve çocuklarıyla hayatını kaybetti.

"GÖÇ DEĞİL, CİHAT VE SAMİMİ NİYET VAR"

İsrail'in Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göç etmesi uyarısını reddeden Filistinli yazar, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, "Bugünden sonra yerinden edilme yok. Bedeli ne olursa olsun mahallelerinde kalma sözü veren binlerce Al-Shati ve Al-Jalaa kampı gençliğine selamlar. Onların sloganı bugünden sonrası göç değil, cihat ve samimi bir niyet var." ifadelerini kullanmıştı.

Al Akkad ailesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yazar ve ailesinin cenaze namazı bilgileri daha sonra açıklanacak.