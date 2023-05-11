Fatih Tezcan cezaevinden görüntülü mesaj yolladı! Kılıçdaroğlu'nun avukatı iddialar sonrası harekete geçti

"Atatürk'ün hatırasına hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" gibi çeşitli suçlardan farklı mahkemelerde yargılanarak hapis cezaları alan Fatih Tezcan, 9 ay sonra cezaevinden paylaştığı görüntülü videoyla ortaya çıktı.

"BEN 9 AYDIR ÇOCUKLARIMDAN AYRIYIM"

Tezcan videoda "9 aylık suskunluğumu bu şekilde bozmak zorunda kalıyorum. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu meydanlarda anneler ve babalar bir daha merak etmesinler. Çocukları istedikleri gibi tweet atabilecekler. Çünkü Türkiye'de kimse tweet attığı için birilerini eleştirdiği için cezaevine girmeyecek dediğine tanık oldum. Özür dilerim ama sabrım taştı. Kendisine bir tek soru soruyorum. 'Sen 15 Temmuz'da korkup kaçtın' dedin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ben cumhurbaşkanımızın kaçmadığının bizzat tanıklarından biriydim. Bu yalana cevap verdim ey Kemal Kılıçdaroğlu. Zerre kadar utanma duygun varsa şunun cevabını veriri misin? Ben 9 aydır çocuklarımdan ayrıyım. Çünkü senin gibi birine cevap verdiğim için AİHM kurallarına bile aykırı olarak ben cezaevinde yatıyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI HAREKETE GEÇTİ

Tezcan'ın yasak olmasına rağmen cezaevinden paylaştığı görüntülü mesaj ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya attığı iddialar büyük tartışma yaratırken, yaşanan olay Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'i de harekete geçirdi.

"BU ADAM İYİ HALLİ DEĞİL Kİ VİDEO PAYLAŞABİLSİN"

Odatv'ye açıklamalarda bulunan Çelik, "Bu adama cevap vermeye tenezzül bile etmem. Gereğini yapıyorum zaten şimdi. Tekrar ceza almasını sağlayacağım çünkü suç işliyor. İftira atıyor, hakaret ediyor. Hatta cezaevi personeli ile ilgilileri hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü böyle görüntülü video paylaşma şansı yok. Bu adam iyi halli değil zaten. Bu adam çocuk kaçırmadan, tehditten… O kadar çok sabıkası var ki. Bununla ilgili iyi hal değerlendirmesi yapılamaz. İyi halli olmayan böyle bir görüşme yapma şansı zaten olamaz. Dolayısıyla ilgililerle ilgili de işlem yapacağız" dedi.