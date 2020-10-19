Eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı Terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda, biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan Diyarbakır ve İstanbul'da 4 terörist, eylem hazırlığındayken gözaltına alındı.

Eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı

Eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı Terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda, biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan Diyarbakır ve İstanbul'da 4 terörist, eylem hazırlığındayken gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin terör örgütü PKK'dan tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma, PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 2013'te dağ kadrosuna katılarak metropollerde saldırı düzenlemek üzere eğitilmiş 4 terörist tespit edildi.

METROPOLLERDE EYLEM PLANLAMASI YAPARKEN YAKALANDILAR

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütünün kırsal alanına 2013 yılında katılım yapan ve kod isimleri alarak dağ kadrosuna katıldıkları tespit edilen şahısların kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, PKK/KCK terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edildi.

İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda:

DEVLET HASTANESİNDE GÖREV ALDI

- Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan ve kaleşnikof piyade tüfeği, bombaatar, tabanca, el bombası silah eğitimlerini ve toplamsal alan, kültür çalışması eğitim derslerini alan Mazlum Serhat kod adlı I.K.,

EYLEMLERİ PLANLIYORDU

- Sözde Şervan eğitimi adı altında gençlik eylemleri ile ses bombası, kaleşnikof, bombaatar, tabanca, el bombası silah eğitimlerini alan Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S.,

GÜVENLİK SİSTEMLERİ EĞİTİMİ VERDİ

- Sözde öz savunma eğitimi adı altında savaşçı eğitimler ile kaleşnikof, tabanca, el bombası silah ve kamera ile güvenlik sistemleri eğitimi alan Mahir Amed kod adlı R.S.,

SİLAH EĞİTİMİ VERDİ

- Sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürütmesi için yeni Şervan, kaleşnikof, tabanca ve Kanas silah eğitimleri alan Armanç Xebatkar kod adlı M.T. yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan teröristler adliyeye sevk edildi.