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Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerimleri yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerimleri yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerimleri yırttı
Admin
Admin
05 Haziran 2024 Çarşamba 09:44

Eskişehir'de alkollü olduğu belirlenen bir şahıs, girdiği 2 camide bulunan Kur'an-ı Kerimleri yırttı. İhbar üzerine gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın savcılık sorgusunda, "Kuran-ı Kerim'i yırtığımı kabul ediyorum ancak alkollüydüm, onun etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirdim. Bu olay nedeniyle pişmanım." dediği öğrenildi.

Eskişehir'de girdiği 2 camide Kur'an-ı Kerimleri yırttığı iddiasıyla gözaltına alınan alkollü şüpheli tutuklandı.

CAMİDE KUR'AN-I KERİMLERİ YIRTTI

Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami'ne gelen M.E.S. (25) cami içindeki dolapta bulunan Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kur'an-ı Kerim'i de yırtan M.E.S'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, şüpheli M.E.S'yi yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sağlık kontrolünde alkollü olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"ALKOLLÜYDÜM"

M.E.S'nin savcılık sorgusunda, "Kuran-ı Kerim'i yırtığımı kabul ediyorum ancak alkollüydüm, onun etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirdim. Bu olay nedeniyle pişmanım." dediği öğrenildi.

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