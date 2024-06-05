Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerimleri yırttı

Eskişehir'de alkollü olduğu belirlenen bir şahıs, girdiği 2 camide bulunan Kur'an-ı Kerimleri yırttı. İhbar üzerine gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın savcılık sorgusunda, "Kuran-ı Kerim'i yırtığımı kabul ediyorum ancak alkollüydüm, onun etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirdim. Bu olay nedeniyle pişmanım." dediği öğrenildi.