Erkan Baş'tan Can Atalay'ın vekilliğini düşüren kararı okuyan Bozdağ'a çok sert sözler

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin verdiği vekilliğin düşürülmesine ilişkin kararın okunmasına geçildi.

ERKAN BAŞ KARAR OKUNMADAN KÜRSÜYE ÇIKTI

Karar okunmadan önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın konuşmalarının ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş kürsüye çıktı.

"BEKİR BOZDAĞ'A YAPTIRIRSIN BUNU ANCAK"

Baş, eski Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a çok ağır ifadelerle yüklendi. Erkan Baş şunları söyledi: "Numan Kurtulmuş okumuyor, okunduğu gün ülkede bulunmuyor. Celal Adan okumuyor, Sırrı Süreyya Önder okumuyor. Gülizar Hanım okumuyor... Ama Bekir Bozdağ okuyor. Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak."

"TÜM YURTTA SOKAĞA ÇIKIYORUZ"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın ardından Bozdağ'ın okuduğu kararla Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden olan kararın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Baş, "Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmek 'Ben bu ülkenin anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım' demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.