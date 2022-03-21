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Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının işte Akıbeti

Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının işte Akıbeti Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşinin tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirdi.

Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının işte Akıbeti
Admin
Admin
21 Mart 2022 Pazartesi 15:52

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliye edilmesiyle ilgili savcı ve hakim hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine HSK İkinci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili yapılan inceleme kapsamında, soruşturma sonuçlanana kadar hakimin Şırnak Silopi'ye, savcının ise Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verdi.

- Olayın geçmişi

Özlem Ağ, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EY HAKİM NASIL SERBEST BIRAKIRSIN!'

Tokat'ta eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ'ın eşinin tahliye edilmesine tepki gösteren Erdoğan, "Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Cumhurbaşkanı olarak ben de bu sürecin peşindeyim. 2,5 yaşında da bir çocuğu var. Neden, çünkü bu millet bize emanettir ve milletimizin bu emanetini bizim ortada bırakmamız mümkün değildir. Düşünün 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret.

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