Emine Erdoğan'la İsveç Başbakanı'nın eşi görüştü! Herkes gömleğine takıldı ama bir sebebi var

Emine Erdoğan dün İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed'le görüştü. Ed'in giydiği gömlek sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı tarzına anlam veremedi. Ocak ayında rahibe olduğu öğrenilen Ed'in, yeğeninin ölümüyle başlayan arayış yolcuğunda kendini din eğitimine verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi için gittikleri Litvanya'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile bir araya geldi. Erdoğan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü aktarırken; servis edilen karelerde Birgitta Ed'in gömleği dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları durumu araştırırken, Birgitta Ed'in ocak ayında dini eğitimini tamamlayıp Luteryen kilisesi rahibi olduğu öğrenildi. Ed'in bu kararının arkasında ise 2016 yılında yeğeninin intihar etmesinin olduğu belirtildi.

"DUYDUĞUM ÜZÜNTÜYÜ İFADE ETTİM"

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Litvanya'ya yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Birgitta Ed ile Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius'ta Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum."

mine Erdoğan dün İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed'le görüştü. Ed'in giydiği gömlek sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı tarzına anlam veremedi. Ocak ayında rahibe olduğu öğrenilen Ed'in, yeğeninin ölümüyle başlayan arayış yolcuğunda kendini din eğitimine verdiği öğrenildi.