0
0
0
0
0
0
2
0

Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
24 Ekim 2020 Cumartesi 12:13

Ekrem İmamoğlu'nun yaşamakta olduğu bir takım sağlık problemleri sebebiyle test yaptırmıştır koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Ongun, hastanede tedaviye alınan İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber