Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun yaşamakta olduğu bir takım sağlık problemleri sebebiyle test yaptırmıştır koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Ongun, hastanede tedaviye alınan İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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