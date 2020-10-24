e-Duruşma'ya katılan avukatlar uygulamadan memnun

e-Duruşma'ya katılan avukatlar uygulamadan memnun Pilot uygulaması 15 Eylül'den itibaren Ankara Batı Adliyesindeki 5 mahkemede devam eden e-Duruşma, 22 Ekim'den bu yana Ankara ve İstanbul'daki 5 adliye ve 47 mahkemede uygulanmaya başladı.

- Avukat Öznur Ulaş:

- "e-Duruşma'da sanal bir ortamda gibi değil, sanki fiziki olarak orada bulunuyormuş gibi hiçbir aksama yaşanmadan duruşma gerçekleşebiliyor"

- Avukat Onur Cıvgın:

- "Hukuk yargılamasında internet üzerinden duruşma yapılmasını kendimiz için bir şans olarak görüyoruz"

- Avukat Zeki Akarsu:

- "Adliyeye duruşma için gelirdik, 09.00 duruşmasına bazen 11.00'de girdiğimiz olurdu, hiçbir iş yapamazdık ama e-Duruşma geldikten sonra bu 2 saatlik beklemeyi kendi ofisimizde yaptığımız için başka işlerle ilgilenebiliyoruz yani büyük kolaylık sağlıyor"

ANKARA (AA) - AYBÜKE İNAL KAMACI - "e-Duruşma" sayesinde bulundukları ortamdan duruşmalara katılan avukatlar, uygulamaya ilişkin ilk izlenimlerini anlattı.

Pilot uygulaması 15 Eylül'den itibaren Ankara Batı Adliyesindeki 5 mahkemede devam eden e-Duruşma, 22 Ekim'den bu yana Ankara ve İstanbul'daki 5 adliye ve 47 mahkemede uygulanmaya başladı.

Uygulamayla bulundukları ortamdan cep telefonu, tablet veya bilgisayarla duruşmalara katılan avukatlar, UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorgulayarak ilgili duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini yazarak talebini gönderebiliyor.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya, video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.

Uygulamayla yargılamaların daha adil ve makul sürelerde yapılması hedefleniyor.

- "İnternet üzerinden duruşma yapılmasını şans olarak görüyoruz"

Ankara Batı Adliyesinde pilot e-Duruşma uygulamasına katılan avukat Onur Cıvgın, duruşmaya ilişkin izlenim ve tecrübelerini AA muhabirine anlattı.

Cıvgın, teknolojinin nimetlerinden faydalanmanın taraf vekilleri olarak kendilerine büyük fayda sağladığını belirterek, uygulamayla hem başka şehirlerdeki duruşmalar için verilen yol masrafları hem de zaman kaybının önüne geçildiğini ifade etti.