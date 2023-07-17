Dünyanın zirvesindeyiz! Şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi sıçrama

Tek kalemde litresi 6 lira artan benzin ve motorin zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundadır" denildi.