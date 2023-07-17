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Dünyanın zirvesindeyiz! Şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi sıçrama

Dünyanın zirvesindeyiz! Şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi sıçrama

Dünyanın zirvesindeyiz! Şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi sıçrama
Admin
Admin
17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:24

Tek kalemde litresi 6 lira artan benzin ve motorin zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundadır" denildi.

Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı. Büyük tepki çeken bu karar sonrası bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla benzinde ve motorinde Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumunda olduğuna vurgu yaptı.

Çin'i 3-1 yenerek FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda ABD'yi geçerek 1. sıraya yerleşti.

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sıralamasına da damga vurdu. Ay-yıldızlılar, tarihi başarıyla birlikte 1. sıraya yerleşti.

FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda Türkiye, 358.49 puanla 1. sıraya yükseldi. ABD ise 358.45 puanla 2. sırada yer alıyor. İtalya, 354.41 puanla 3, Çin ise 352.35 puanla 4. sırada.

Bakanlık, büyük tepki çeken akaryakıt zammını böyle savundu: Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundayız
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