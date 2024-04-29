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Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında savcıdan beraat talebi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında savcıdan beraat talebi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında savcıdan beraat talebi
Admin
Admin
29 Nisan 2024 Pazartesi 13:05

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili süren davada tutuksuz sanık olarak yargılanan 3 polis için savcı, beraat yönünde mütalaa verdi.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili süren davada tutuksuz sanık olarak yargılanan polisler, S.T., F.T. ve M.S., için savcı, sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi.

DİYARBAKIR BARO BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Gelişme üzerine Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Av. Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda D.Bakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların Beraatı yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında savcıdan beraat talebi

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'daki Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaparken Gazi Caddesi'nde güvenlik güçleri ile iki PKK'lı arasında silahlı çatışma çıkmış, 2 polis memuru şehit olmuş, çatışma sırasında Tahir Elçi de hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada 3 polis 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.

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