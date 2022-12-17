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Derviş Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Derviş Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Günlük hayatta, sosyal medyada veya eski bir metinde gördüğümüz kelimelerin anlamını merak edebiliyoruz. Derviş kelimesi anlamı hakkında bilgi sahibi olarak günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. TDK'ya göre Derviş kelimesi ne demek ve kökeni nedir sorularına sizler için yanıt hazırladık. Arama motoru üzerinden araştırılan Derviş kelimesi TDK anlamı, kökeni ve cümle içerisinde doğru kullanım örnekleri için haberimizden yararlanabilirsiniz.

Derviş Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Derviş Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?
Kamusaati
Kamusaati
17 Aralık 2022 Cumartesi 11:48

Derviş kelimesi ne anlama geliyor? Derviş kelimesini araştıranlar, bu sözcüğün kökeninin nereden geldiğini ve kaç anlama sahip olduğunu merak ediyor. Pek çok kişi tarafından aratılan Derviş kelimesi ne demek sorusunun cevabını haberimizde paylaştık. İşte, TDK'ya göre Derviş kelimesinin anlamı ve kökenine ilişkin merak edilenler...

DERVİŞ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? DERVİŞ KELİMESİ TDK ANLAMI

  • Bir tarikata girmiş, onun kurallarına ve törelerine bağlı kimse, alperen
  • Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse
  • Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse
  • Kırlangıç balığının küçüğü

DERVİŞ SÖZCÜĞÜ KULLANILAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

  • dervişin fikri ne ise zikri de odur


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Derviş #Ne Demek #anlamı
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