Derviş Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Derviş Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

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Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse

Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse

Kırlangıç balığının küçüğü DERVİŞ SÖZCÜĞÜ KULLANILAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER dervişin fikri ne ise zikri de odur

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