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Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler

Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler

Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
Admin
Admin
02 Ocak 2024 Salı 15:00

Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Haneda Havalimanı'na inişi sırasında Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev aldı. O anlarda ders kitaplarında yer alması gereken bir operasyon gerçekleştiren Japon yetkililer, alev alev yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde başarıyla tahliye etti.

Japonya'da Haneda Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı, pistte bekleyen bir sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı. Yolcu uçağının alev alev yandığı dakikalarda ders kitaplarında okutulması gereken bir operasyona imza atan Japon yetkililer, uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde başarıyla tahliye etti.

ÇARPIŞMA SONUCU 2 UÇAK ALEV ALDI

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'nın pistinde korkunç bir olay yaşandı. Onlarca kişinin seyahat ettiği bir yolcu uçağı, piste inişi sırasında bir sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı.

DÜNYA BU OPERASYONU KONUŞUYOR

Çarpışma sonucu uçaklar alev alev yanmaya başlarken, Japon yetkililerin o dakikalarda gerçekleştirdikleri başarılı operasyon dünya gündeminde 1. sıraya yükseldi.

DERS KİTAPLARINA GEÇMESİ GEREKİYOR

Alev alev yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde başarılı bir şekilde tahliye etmeyi başaran yetkililer, ders kitaplarına geçmesi gereken bir çalışmaya imza attı.

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