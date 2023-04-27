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Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden baba, hayatta kalan kızını vurup intihar etti

Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden baba, hayatta kalan kızını vurup intihar etti

Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden baba, hayatta kalan kızını vurup intihar etti
Admin
Admin
27 Nisan 2023 Perşembe 16:40

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da eşini ve iki çocuğunu kaybeden öğretmen baba, hayatta kalan 12 yaşındaki kızını silahla vurarak intihar etti. Tedavi altına alınan Asya İrem Dayan, yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

6 Şubat depreminde Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulundukları binanın yıkılması sonucu eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen Ferit Dayan, deprem sonrası hayatta kalan ve bahçede oyun oynadığı öğrenilen 12 yaşındaki Asya İrem Dayan'ı kaldıkları eve çağırdı.

Ferit Dayan, çağırdığı küçük kızının başına silahla ateş etti. Küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken öğretmen Ferit Dayan daha sonra silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Asya İrem Dayan'a müdahalelerde bulundu. Küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Deprem sonrası bunalıma giren ve aynı zamanda psikososyal destek gören öğretmen baba Ferit Dayan'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Asya İrem Dayan'ın yoğun bakım servisine kaldırıldığı ve burada yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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