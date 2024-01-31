DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması: İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mecliste basın toplantısı düzenledi. Gülistan Kılıç Koçyiğit,Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusu hakkında açıklama yaptı. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir aldık kabul ettik" dedi.

5 ŞUBAT'I İŞARET ETTİ

Aday çıkarılacak seçim bölgelerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Koçyiğit, adayların açıklanması için MYK toplantısını işaret etti. Başak Demirtaş'ın aday aday niteliğinde olduğunu söyleyen Koçyiğit, "3 Şubatta MYK toplantımız yapılacak. En geç 5 Şubat'ta açıklarız." dedi.

"İBB ADAYLIĞI İÇİN EN GÜÇLÜ ADAYIMIZ"

İBB adaylığı için en güçlü isimlerden birinin Başak Demirtaş olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan birisi. Mayıs kampanyasını birlikte yürüttüğümüz, mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız, yoldaşımız. Adaylığı önünde hiçbir engel yok. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.