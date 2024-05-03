Dedikodumu Yapıyorlar dedi Cinayet İşledi!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir huzurevinde yaşanan olayda İzzettin Süğüt, 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ise yaraladı. Üç kişiye 60'tan fazla bıçak darbesi vuran Süğüt ilk ifadesinde "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Dedikodumu yapıyorlardı. Sürekli hakkımda konuşuyorlardı" dedi. Süğüt'ün huzurevindeki diğer kişilere sürekli rahatsızlık verip tartıştığı, bu nedenle yönetim tarafından bu sabah itibarıyla huzurevinden çıkarılma kararı alındığı öğrenildi.

Antalya Döşemealtı'nda İzzettin Süğüt (65), kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Selçuk Goncegül (73) ile Ali Serdar Batır (66) yaşamını yitirdi, Ahmet Özdemirel (74) ise yaralandı.

DEDİKODUMU YAPIYORLARDI"

Süğüt, Antalya Cinayet Büro Amirliği'ndeki ilk ifadesinde, "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Dedikodumu yapıyorlardı. Sürekli hakkımda konuşuyorlardı" dedi. Huzurevinde 4,5 yıldır kalan ve diğer kişilerle de tartıştığı öğrenilen Süğüt'ün, olayda meyve bıçağı kullandığı ortaya çıktı.

30'A YAKIN BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, hayatını kaybeden Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinde 3, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemirel'in de 20-25 arası bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

HUZUREVİNDEN BU SABAH KOVULUYORMUŞ

4,5 yıldır huzurevinde kalan Süğüt'ün huzurevindeki diğer kişilere sürekli rahatsızlık verip, tartıştığı, bu nedenle yönetim tarafından huzurevinden çıkarılma kararı alındığı, bu sabah itibarıyla da ayrılmasının planlandığı öğrenildi.

ODA ARKADAŞINDAN ŞAŞIRTAN SÖZLER

Huzurevinde İzzettin Süğüt ile aynı odada kalan Mustafa Gülden, "Hiçbir sorununu, sıkıntısını görmedim. Huzurevinin bahçesine fidan dikerdi. Boş zamanlarında boncuklardan kolye takı yapar satar, o şekilde geçinirdi" dedi.