0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
159
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Dedikodumu Yapıyorlar dedi Cinayet İşledi!

Dedikodumu Yapıyorlar dedi Cinayet İşledi!

Dedikodumu Yapıyorlar dedi Cinayet İşledi!
Admin
Admin
03 Mayıs 2024 Cuma 14:22

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir huzurevinde yaşanan olayda İzzettin Süğüt, 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ise yaraladı. Üç kişiye 60'tan fazla bıçak darbesi vuran Süğüt ilk ifadesinde "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Dedikodumu yapıyorlardı. Sürekli hakkımda konuşuyorlardı" dedi. Süğüt'ün huzurevindeki diğer kişilere sürekli rahatsızlık verip tartıştığı, bu nedenle yönetim tarafından bu sabah itibarıyla huzurevinden çıkarılma kararı alındığı öğrenildi.

Antalya Döşemealtı'nda İzzettin Süğüt (65), kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Selçuk Goncegül (73) ile Ali Serdar Batır (66) yaşamını yitirdi, Ahmet Özdemirel (74) ise yaralandı.

DEDİKODUMU YAPIYORLARDI"

Süğüt, Antalya Cinayet Büro Amirliği'ndeki ilk ifadesinde, "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Dedikodumu yapıyorlardı. Sürekli hakkımda konuşuyorlardı" dedi. Huzurevinde 4,5 yıldır kalan ve diğer kişilerle de tartıştığı öğrenilen Süğüt'ün, olayda meyve bıçağı kullandığı ortaya çıktı.

30'A YAKIN BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, hayatını kaybeden Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinde 3, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemirel'in de 20-25 arası bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

HUZUREVİNDEN BU SABAH KOVULUYORMUŞ

4,5 yıldır huzurevinde kalan Süğüt'ün huzurevindeki diğer kişilere sürekli rahatsızlık verip, tartıştığı, bu nedenle yönetim tarafından huzurevinden çıkarılma kararı alındığı, bu sabah itibarıyla da ayrılmasının planlandığı öğrenildi.

ODA ARKADAŞINDAN ŞAŞIRTAN SÖZLER

Huzurevinde İzzettin Süğüt ile aynı odada kalan Mustafa Gülden, "Hiçbir sorununu, sıkıntısını görmedim. Huzurevinin bahçesine fidan dikerdi. Boş zamanlarında boncuklardan kolye takı yapar satar, o şekilde geçinirdi" dedi.

Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
0
Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk kez Yorum Paylaştı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk kez Yorum Paylaştı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
0
İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.