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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onlar terör örgütü değil" sözlerine Hamas'tan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onlar terör örgütü değil" sözlerine Hamas'tan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onlar terör örgütü değil" sözlerine Hamas'tan ilk yorum
Admin
Admin
02 Kasım 2023 Perşembe 10:26

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hamas bir terör örgütü değil, mücahitler topluluğudur" sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Hamas'tan yapılan açıklamada, Erdoğan'a ve 3 ülkeye teşekkür edildi.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de, Hamas'ın direnişi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas için "Onlar terör örgütü değildir" açıklamasını yaparken, Hamas'tan da bu sözlere ilişkin bir açıklama geldi.

YANKI UYANDIRAN ÇIKIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail-Hamas çatışmasına geniş yer ayırmıştı. İsrail'i ve onu destekleyen Batılı ülkelere sert tepki gösteren Erdoğan, "Filistin davamızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi. Derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Hamas için "Bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler hem ülkemizde hem dünyada geniş yankı uyandırdı.

ERDOĞAN DAHİL 4 İSME TEŞEKKÜR ETTİLER

Bu ifadeler halen konuşulurken Hamas'tan bu sözlerle ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, "Hamas'ı, El Kassam Tugaylarını ve Filistin direnişini terörist olarak etiketlemeyi reddeden resmi tutum ve açıklamaları büyük bir ilgi ve takdirle takip ediyoruz. Türkiye ve Cezayir cumhurbaşkanlarının, Malezya Başbakanının ve bugün de Umman Dışişleri Bakanının, Hamas hareketinin toprağını, halkını ve vatanını savunan bir ulusal kurtuluş hareketi olduğunu açıkça ifade eden bu açıklamalarını takdir ettiğimizi ifade ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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