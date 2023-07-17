Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik gezisi bugün başlıyor! Gündemde Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak proje var

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turuna çıkıyor. Önemli anlaşmaların imzalanacağı tur sırasında Erdoğan mevkidaşlarıyla da görüşecek. Gezinin en önemli konu başlığı ise uzun deniz yolu nakliyesinin yerine Irak üzerinden Türkiye'ye bağlanarak Körfez'in Avrupa'ya ulaşmasına olanak sağlayan proje olacak. Bu projenin belkemiğini ise Ovaköy Sınır Kapısı oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 3 gün sürmesi planlanan Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Burada çeşitli alanlarla anlaşmalar imzalayacak olan Cumhurbaşkanı, mevkidaşlarıyla da bir araya gelecek. Gezinin en önemli konu başlığı ise Körfez'deki ticareti Irak üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Kalkınma Yolu Projesi olacak

KÖRFEZ ÜLKELERİNİ BAĞLAYACAK

2 trilyon dolarlık Körfez sermayesi Batı sermayesiyle yeni bir iş birliği kapısı kazanacak. Bu projenin belkemiğini ise Ovaköy Sınır Kapısı oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği Körfez ülkeleri, Habur Sınır Kapısı'na ek olarak açılması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı'na büyük önem veriyor. Türkiye ile Irak, Habur Sınır Kapısı dışında yeni bir gümrüğün hayata geçirilmesi için çalışıyor. Irak'ın Mayıs sonunda projesine başladığı Kalkınma Yolu'nun Türkiye ayağı olması amaçlanan Ovaköy Sınır Kapısı, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'yı da Bağdat üzerinden Basra Körfezi'ne bağlayacak. Proje, Körfez ülkelerinin Batı ülkeleriyle entegrasyonunu da sağlayacak.

ÖNEM VERİYORLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre uzun deniz yolu nakliyesinin yerini Irak üzerinden Türkiye'ye bağlanarak tamamlamak isteyen Körfez ülkeleri açısından Erdoğan'ın ziyareti çokça önemli.

SIRASIYLA 3 ÜLKEYE DE GİDECEK

Öte yandan Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine haftanın ilk gününde Suudi Arabistan ile başlayacak. Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek. 8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

GEZİ KKTC'DE SON BULACAK

Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek.