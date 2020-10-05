Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimde kapsamın genişletildiğini açıkladı. İlköğretim 1,2,3 ve 4.sınıflar ile ortaöğretim 8 ve 12. sınıflar okula gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimde kapsamın genişletildiğini açıkladı. İlköğretim 1,2,3 ve 4.sınıflar ile ortaöğretim 8 ve 12. sınıflar okula gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Saat 15.50'de başlayan ve 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından Erdoğan, alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlanan yüz yüze eğitimin kapsamında değişikliğe karar verildiğini açıkladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN YENİ KARAR

Erdoğan, "Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüzyüze eğitimi başlatmıştık. Bugün yüzyüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1.sınıfların yanısıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüzyüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüz yüze eğitime geçilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"SALGINDA TAKDİRE ŞAYAN BİR FARKLILIK ORTAYA KOYDUK"

"Bugünkü kabine toplantımızda pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı büyük sınamalar elbette bizi de olumsuz etkilemektedir. Hamdolsun her alanda verdiğimiz mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz.

Salgın sürecinde sağlık altyapımız, sistemimiz, teşhis ve tedavi protokolleri ile takdire şayan bir farklılık ortaya koyduk.

"HER ÇABAYI DEĞERSİZLEŞTİRME GAYRETİNDE OLANLAR.."

Millitemizin faydasına ve çıkarına olan her çabayı değersizleştirme gayretinde olanlar, muarrızlarımıza malzeme sağlamayı misyon eden bir güruh her konuda olduğu gibi burada da ortaya çıktı.

Ülkemiz pekçok alanda çifte standarda maruz kalır, bunlar karşımızdakilerle birlikte hareket eder. Ekonomimize tuzaklar kurulur, felaket tellallığı ile hasımlarımızın değirmenine su taşır.

Hastane açarız, beğenmezler. Fabrika açarız, kulp takarlar, Yol, otoyol, metro açarız burun kıvırırlar.

Halbuki böyle bir dönemde dünyanın her yerinde meslek kuruluşları, medya, sivil toplum gibi yapılar ülkelerinin ve halklarının yanında yer almıştır. Bu anlayışının ülkemizde de bir an önce tesisini temenni ediyoruz.

Aslına bakarsanız bu hizmetlerden en çok faydalananlardır.

Konya'da şehir hastanemizin açılışını yaptık. Salgın döneminde sadece İstanbul'da donatılmış 5 hastaneyi hizmete sunduk.

"YAPICI TENKİDE SAYGIMIZ VAR"

Her türlü yapıcı tenkide saygımız vardır. Siyasi rekabetle ülke ve millet menfaatlerini ayrı tutmayı, ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir.

Karşımızdakilerin de aynı anlayışa sahip olmaları şartıyla herkese kalbimiz ve kapımız açıktır.

Karşımızdaki en tatsız manzaranın sorumlusunun biz olmadığımızın da gayet iyi biliyoruz. Suimisal emsal olmazdan hareketle biz bunlara bakmıyoruz.

"BAKTIĞIMIZ TEK YER MİLLETİN NE İSTEDİĞİDİR"

Bizim baktığımız tek yer milletimizin ne istediğidir. Milletimiz bize 18 yıldır olduğu gibi bugün de durmak yok, yola devam diyoruz.

Bu anlayışla salgının sağlık boyutu yanında diğer tüm etkileri azaltmaya başlayan pekçok tedbiri, teşviki hayata geçirmeyi sürdürüyoruz.

Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz.

"TÜRKİYE KUŞATMA ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR"

Son 10 yılda bölgemizde yoğunlaşan kriz ve çatışma alanlarına baktığımızda Türkiye'nin tam manasına bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu kuşatma projesinde asıl hedefin Türkiye olduğu çok açıktır.

Türkiye güçlü bir şekilde ayakta kaldığı müddetçe senaryoların başarı şansı olmadığını bizim kadar bu oyunu planlayanlar da biliyor. Milletimiz kadim medeniyet, tarih ve devlet birikimi bu konuda bize ışık tutuyor, yol gösteriyor.

"EN BAŞARILI DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

Bu dönemde geniş bir coğrafyada halklar nezdinde oluşturduğumuz geniş dostluk ve kardeşliği arkamızda görünmeyen güç olarak kabul ediyoruz. Verdiğimiz her şehidimizin acısı yüreğimizde ilk günkü gibi tazedir.

Ekonomik saldırılarla sıkıntıya düşen her vatandaşımızın derdi bizim de derdimizdir. Ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkilenen, her insanımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Bu fedakarlıkların hiçbiri boşa gidmiyor. Türkiye terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor.

"BİZİ SUÇLAYANLARI İCRAATA BAKAN ÇİZGİYE ÇEKTİK"

Yıllarca Türkiye'ye verdikleri hiçbir sözü tutmayıp, üstüne bir de bizi suçlayanları artık lafa değil icraata bakan çizgiye çektik.

Bugün Türkiye ekonomisini çökertmeye yönelik saldırıları göğüsleyebilecek ve hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyebilecek bir yere gelmiştir.

Küresel tüm meselelerde ülkemizi dışarıda bırakıp sadece alınan kararlara tabi kılma politikalarını tümüyle çökerttik.

Türkiye'ye verdikleri hiçbir sözü yerine getirmeyenler, üstüne bir de bizi suçlayanların artık lafa değil icraata bakılan bir çizgiye çektik.

"AKDENİZ'DEN DE MÜJDELİ HABERLER BEKLİYORUZ"

Türkiye onurlu ve etkin bir konumda bulunuyor. Türkiye hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyebilecek bir yere gelmiştir.

Türkiye insanlığın ortak vicdanı olarak her konuda söz söyleyebilecek ve bunu dinletebilecek bir iradeye sahiptir. İnşallah halen çektiğimiz sıkıntıların karşılığını çok yakında alacağız.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi bunun ilk işaretidir. İnşallah Akdeniz'de müjdeli haberler bekliyoruz.