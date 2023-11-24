Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali dedeye doğal gaz sözünü tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Binali dedeye verdiği sözü tuttu. Binali dedenin geçen yıl doğal gaz istemesi üzerine Erdoğan'ın talimatıyla başlayan çalışmalar neticesinde ilçeye doğal gaz ulaştı. Binali dede, "Doğal gazı gönderdin Paşam. Bu hayır sana da yeter bize de" diyerek kendisine hem dua hem teşekkür etti.

Artvin'de 1 yıl önce Yusufeli Barajı için düzenlenen su tutma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni Yusufeli ilçe merkezi için doğal gaz isteyen 91 yaşındaki Binali Polat'ın isteği gerçekleşti. Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Doğal gazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bize de" diyerek hem teşekkür hem de dua etti.

BİR YIL ÖNCE HAK SAHİPLERİNE EVLERİ TESLİM EDİLDİ

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 22 Kasım 2022'de su tutmaya başladı. Bir yıl önce yeni Yusufeli ilçe merkezinde düzenlenen törende aynı zamanda evleri baraj suları altında kalan hak sahiplerine evleri teslim edildi.

ERDOĞAN BİNALİ DEDE'NİN İSTEĞİ ÜZERİNE TALİMAT VERMİŞTİ

Hak sahibi olan 91 yaşındaki Binali Polat, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evinin anahtarını aldığı sırada doğal gaz isteğinde bulunurken, yeni ilçeye doğal gaz isteyen Binali Polat'ın isteğini geri çevirmeyen Erdoğan törende dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e talimat vererek "Talimatı verdim. Enerji bakanımız dedi ki biraz yolu uzak. Uzak muzak yok, biz aşığız. Ferhatız dağları deleriz ve ulaşırız" diyerek bir an önce doğal gazın ilçeye verilmesini istemişti.

ÖLMEDEN DOĞAL GAZ KULLANMAK NASİP OLDU

Aradan geçen tam bir yıl sonra Yusufeli ilçesine doğal gaz bağlanırken, ilçe sakinleri soğuk havaları doğal gazla karşıladı. 1 yıl önce düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ilçe merkezi için doğal gaz talebinde bulunan Binali dede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek "Doğal gazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bana da. Ölmeden doğal gazı kullanmak da nasip oldu" diyerek kendisine hem dua hem teşekkür etti.