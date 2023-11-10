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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücrette en makul çözümü bulacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücrette en makul çözümü bulacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücrette en makul çözümü bulacağız
Admin
Admin
10 Kasım 2023 Cuma 11:42

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum" dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili de bir değerlendirmede bulundu.

"EN MAKUL ÇÖZÜMÜ BULACAĞIZ"

Erdoğan, "Enflasyonla mücadeleye hız kesmeden devam ettiğinizi yakından takip ediyoruz. Asgari ücretle emeklilere yapılacak zamla ilgili bir açıklamanız olur mu?" sorusuna "Enflasyonun belini kırdık, etkilerini de önümüzdeki süreçte sileceğiz. Biz hep çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk. Asgari ücrete cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık. Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum" yanıtını verdi.

ENFLASYON ORANLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Öte yandan açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret tutarını işçi ve işveren boyutunda değerlendirdi. Ekim ayı enflasyon oranlarını ele alan Karakaş, enflasyonun yüzde 29,40 olarak açıklandığını hatırlatarak, asgari ücrette kesin olarak yüzde 29,40'tan daha fazla bir artış olacağını belirtti. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 65 olduğunu, Merkez Bankası'nın da beklentisini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkardığını belirten Karakaş, anket sonuçlarında da en yüksek beklentinin yüzde 68'e kadar çıktığını belirtti.

"ASGARİ ÜCRET 17 BİN LİRA OLABİLİR"

Geçen sene aynı dönemde enflasyon oranının yüzde 15,4 olarak açıklandığını fakat ücret zammının yüzde 54,66 oranında yapıldığını, bu doğrultuda yüzde 39,26 oranında bir refah payının eklendiğini vurgulayan Karakaş, "6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 37,75 ile yüzde 40 arasında değişeceğini söyleyebiliriz. Buradan hareketle hükümetin en azından yüzde 10'luk bir refah payı ile geçinme endekslerini, çalışanların durumlarını göze alacağını hesap edersek, geçen yıla göre sadece 10 puan bile arttırırsa asgari ücret 17 bin lira civarlarına çıkabilir" diye konuştu.

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