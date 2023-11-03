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Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylemleri İsmailağa Cemaati'nde kriz çıkardı: Defalarca uyardık

Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylemleri İsmailağa Cemaati'nde kriz çıkardı: Defalarca uyardık

Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylemleri İsmailağa Cemaati'nde kriz çıkardı: Defalarca uyardık
Admin
Admin
03 Kasım 2023 Cuma 15:07

İsmailağa Cemaati, Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Ünlü'nün cemaatle ilgili konuları televizyon kanallarında dile getirdiği için uyarıldığını; ancak Ünlü'nün özür dilemesine rağmen söylemlerine devam ettiğini açıkladı.

İsmailağa Cemaati, X hesabından bir yazı paylaştı. Yazıda, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün cemaat içindeki "mahrem" konuları kürsüye ve televizyonlara taşıdığına vurgu yapıldı.

"Bilinmelidir ki cemaatimizin ileri gelen kıymetli hocaları, Cübbeli Ahmet Hoca'yı evinde defaatle ziyaret etmiş ve cemaatle ilgili konuların umumun önünde kürsü veya televizyon kanallarında değil hususi meclislerde muhataplarıyla konuşulması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Yapılan bu görüşmelerde Cübbeli Ahmet Hoca da her seferinde özür beyan etmiş ve bu tür mahrem konuları kürsüye ve televizyon kanallarına taşımayacağına ve muhatapları ile bir araya gelerek görüşeceğine söz vermiştir. Buna rağmen, sohbetlerinde ve katıldığı televizyon programlarında, yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde alınan karara aykırı olarak yine cemaatimizin mahrem konularını açmış ve hiçbir görüşme olmamış gibi aynı tavrı sürdürmüştür.

İsmailağa İstişare Heyeti olarak, cemaatimizin iç meselesi olan konularda kamuoyunu meşgul etmemek ve mahrem esaslarımızı tartışma mahalline getirmemek için herhangi bir açıklama yapmayı bugüne kadar doğru bulmadık. Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) hâli hayatında zât-ı âlilerinden sonrasıyla ilgili herhangi bir şey konuşmayı tasavvufî ahlâk açısından uygun görmediğimiz gibi, Hasan Efendi Hazretlerimizden (Kuddise Sirruhû) sonrasıyla ilgili herhangi bir şey konuşmayı doğru bulmuyoruz. Akl-ı selîm sahiplerinin çağrılarının ortaya çıkardığı zarurete binaen bu açıklamayı yapmayı uygun gördük."

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