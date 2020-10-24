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Covid-19 ile ilgili kritik düzenleme! Bürokratlara dokunulmazlık...

Covid-19 ile ilgili kritik düzenleme! Bürokratlara dokunulmazlık... Aile Çalışma ve Sosyal Himetler Bakanlığı personeli ile SGK personeline, Covid-19 ile ilgili işlemler için 'dokunulmazlık' düzenlemesi yapıldı. Buna göre, bürokratlar covid-19 kapsamında yapılan işlemlerden hukuki olarak sorumlu olmayacaklar.

Covid-19 ile ilgili kritik düzenleme! Bürokratlara dokunulmazlık...
24 Ekim 2020 Cumartesi 13:28

Covid-19 ile ilgili kritik düzenleme! Bürokratlara dokunulmazlık...

Covid-19 ile ilgili kritik bir düzenleme yapıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan dün ele alınan ve sosyal güvenlik alanında bazı düzenlemeler içeren torba teklifinin görüşülmesi sırasında Covid-19 ile ilgili bürokrotlara dokunulmazlık sağlayan bir düzenlemeye imza atıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na verilen bir önerge ile torba teklife bir geçici madde eklendi

Madde ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli ile Sosyal Güvenlik Başkanlığı personeline, Covid-19 ile ilgili işlemlerden dolayı sorumlu olmayacağı hüküm altına alındı.

İşte o madde:

MADDE 10 - 4447 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 30 - Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı
ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilmez.”

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