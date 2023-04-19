CHP'den YSK'nın '16 il' kararına tepki: Yasal dayanağı olmayan bir karardır

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken Yüksek Seçim Kurulu, Millet İttifakı'yla ilgili kritik bir karar aldı. İttifakın fermuar modeli ile seçime gitme kararı aldığı 16 ilde "Millet İttifakı" isminin kullanılamayacağına karar verildi. Bu karara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise "Yasal dayanağı olmayan bir karardır. Maç başladıktan sonra yeni kural getiriyorlar. En güzel cevabı milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta verecek" dedi.

YSK, CHP ve İyi Parti'nin 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi'nde fermuar modeliyle iş birliği yaptığı 16 ilde Millet İttifakı ismini kullanamayacağı yönünde karar aldı.

"MAÇ BAŞLADIKTAN SONRA KURAL DEĞİŞTİRDİLER"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, YSK'nın kararına tepki gösterdi. Erkek, seçim ittifakı protokolünü YSK'ya sunduklarını ve 16 ilde de İYİ Parti ile birlikte hareket ettiklerini bildirdiklerini söyleyerek, şöyle dedi: "Buna rağmen YSK dün gece maalesef öyle bir karar aldı ki yine maç başladıktan sonra kuralı değiştirdi. Maç başladı, Millet İttifakı önde, sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Erdoğan'da ve Cumhur İttifakı'nda kaybetme korkusu o kadar büyümüş ki 'ne yapabiliriz de acaba bu seçimi çevirebiliriz' diye her yola başvuruyorlar. YSK'daki yüksek yargıçlara da sesleniyoruz; sizler Danıştay'dan, Yargıtay'dan gelerek YSK'da görev yapan yüksek yargıçlarsınız. Sizin bir tek efendiniz var; o da hukuktur, yasalardır, seçim kanunlarıdır. Bu kararı AK Parti temsilcisinin baskılarıyla, telkinleriyle aldılar."

"EN GÜZEL CEVABI MİLLET SANDIKTA VERECEK"

Erkek açıklamalarının devamında, "16 ilde Millet İttifakı unvanını kullanmamıza müsaade etmiyorlar. 9 il Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari'de CHP; 7 il Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum'da ise İYİ Parti listeleriyle seçime giriyoruz. 9 ilde Millet İttifakı'nı CHP, 7 ilde de İYİ Parti temsil ediyor. Onlar bu illerde Millet İttifakı'nı silmek istiyorlar. Yasal dayanağı olmayan bir karardır. Biri çıksın bu aldıkları kararın yasal dayanağını göstersin. Gösteremezler; talimatla, telkinle alınmış bir karar. Maç başladı. Maç başladıktan sonra yeni kural getiriyorlar. Biz Türkiye'de ittifak yapıyoruz. Hangi ilde ortak tek listeyle seçime gireceğimize biz karar veririz, siz karar veremezsiniz. Ama size en güzel cevabı milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta verecek" ifadelerine yer verdi.

FERMUAR MODELİ NEDİR?

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı. Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak. Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Buna göre 16 ilin 9'unda CHP'nin adayı, 7'sinde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.