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Çeşme'de bir kafe, dublör müşteri ilanı açtı! Şartları, sosyal medyada espri konusu oldu

Çeşme'de bir kafe, dublör müşteri ilanı açtı! Şartları, sosyal medyada espri konusu oldu

Çeşme'de bir kafe, dublör müşteri ilanı açtı! Şartları, sosyal medyada espri konusu oldu
Admin
Admin
21 Haziran 2023 Çarşamba 12:26

Çeşme Marina'da bulunan bir kafe, müşteri çekmek için dublör müşteri ilanı açtı. İşletme, çalışacaklara günlük 200 TL artı içecek teklif etti. İlan, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Popüler tatil yeri olan Çeşme'de bir işletmenin müşteri çekmek için kullandığı yöntem şaşırttı. Dublör müşteri ilanı açan kafe, çalışacaklara günlük 200 TL, artı içecek verileceğini belirtti.

"DUBLÖR MÜŞTERİ ARIYORUZ"

Turizm sezonunun açılmasıyla işletmeler de faaliyete geçti. Yaz sezonu hazırlıklarını tamamlayan işletmeler müşterilere daha cazip görünmek için büyük çaba sarf ediyor. Çeşme Marina'da bir kafe ise oldukça ilginç bir yola başvurdu. Sosyal medyadan dublör müşteri ilanı açan kafe "Çeşme Marina'da bulunan kafemize akşam saat 7 ile 10 arasında dublör (fake müşteri) kadın-erke ihtiyacımız vardır. 200 TL+1 içecek verilecektir. İlgilenenlerin postu beğenmesi rica olunur" paylaşımını yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kafe ismi belirtilmeyen paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Söz konusu ilanı gören birçok kişi şaşırırken, bazı kullanıcılar bu yöntemin yaygın olduğunu ve kafenin satılması durumunda potansiyel müşteri imajını çizmek için uygulandığını ileri sürdü.

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