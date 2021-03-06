Berat Albayrak göreve getirmişti! İstifa mı etti?

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yatan ve ardından Türkiye'ye dönen Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın atadığı Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği iddia edildi.

Bloomberg'e konuşan "konuya yakın kaynaklar", Atilla'nın 26 Mart'ta yapılacak yıllık toplantıdan sonra istifa edeceğini ifade etti. Kaynaklar, Atilla'nın cuma günü izne çıktığını ve ilerleyen günlerde hissedarlar görüşene kadar geri dönmeyeceğini ifade etti.

HAZİNE BAKANLIĞI YORUM YAPMADI

Hem Atilla hem de Borsa İstanbul, Atilla'nın izinde olduğunu doğruladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

2019 YILINDA GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Ekim 2019'da göreve getirilen Atilla, ABD'de 28 ay tutuklu kalmıştı.

"İZİNE AYRILDIM"

Konuya ilişkin Oda TV'ye konuşan Hakan Atilla, "İzne ayrıldım. İzin kararı şahsıma ait, dava veya başka konularla alakası yok" dedi.

İstifa iddiasının sorulması üzerine de Hakan Atilla, “İddialara cevap vermek anlamlı değil, o yönde bir karar alırsam borsa resmî bilgilendirme yapar elbette” ifadelerini kullandı.