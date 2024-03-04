0
2023KPSS
2023KPSS
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
141
Mal varlığı
Mal varlığı
0

BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
Admin
Admin
04 Mart 2024 Pazartesi 16:07

Seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. 4 kişinin yaralandığı kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici seçim çalışmalarını yürüttüğü Tokat'ta trafik kazası geçirdi; kendisi ve araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeki makam otomobili, Reşediye ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada BBP lideri Destici, BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar ve araçta bulunan diğer 2 kişi yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Destici ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavi altına alınan Mustafa Destici, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP lideri Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
0
İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı
İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı
0
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.