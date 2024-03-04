BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Ankara'da yaşayan bir genç, ehliyet için sağlık raporu almak üzere gittiği sağlık ocağında beklenmedik bir yanıtla karşılaştı. Sağlık görevlileri, genç kıza "uyuşturucu kullanıyor olmanız nedeniyle sağlık raporu veremeyiz" cevabını verdi. Bu olayın ardından genç kız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.