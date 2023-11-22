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Baykar tesislerindeki casus mühendis suçüstü yakalandı

Baykar tesislerindeki casus mühendis suçüstü yakalandı

Baykar tesislerindeki casus mühendis suçüstü yakalandı
Admin
Admin
22 Kasım 2023 Çarşamba 11:17

Ürettiği SİHA ve İHA'larla Türkiye'nin gururu olan Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu BAYKAR'ın Hadımköy'deki tesislerinde yaşanan casusluk son anda engellendi. Güvenlik elemanları tarafından suçüstü yakalanan kişi, terörle mücadele ekipleri tarafından sorgulanacak.

Savunma ve havacılık dünyasında, insansız hava aracı (İHA) teknolojileri ile bu alanda Ar-Ge çalışmalarına dünyada öncülük eden Baykar Teknoloji tesislerinde yaşanan casusluk operasyonu ortaya çıktı. Casus, gizli bilgileri harici harddiske aktarmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

TERÖRLE MÜCADELE DEVREYE GİRDİ

Tesislerde çalışan bir mühendis, teknolojik sırları içeren bir bilgisayarın içindeki hard diski çıkardığı sırada, kendisini fark eden güvenlik elemanları tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan teknoloji casusu mühendis ile ilgili soruşturmanın Terörle Mücadele kapsamında yürütüleceği belirtildi.

SELÇUK BAYRAKTAR TRABZON'DA

Öte yandan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bugün Trabzon'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Açılış törenindeydi. Selçuk Bayraktar, baba ocağı Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "20 senelik milli SİHA mücadelemizde kendi sınıfında dünyanın en iyileri olan SİHA'ları geliştirmeyi başardık" dedi.

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