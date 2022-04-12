Başkan Erdoğan Müjdeyi Duyurdu! 6 ay bakanlık ödeyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, istihdama yönelik kritik adımı duyurdu. Başkan Erdoğan ayırca, 2B arazileriyle ilgili de önemli açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, istihdama yönelik kritik düzenlemeyi açıkladı.

İLAVE İSTİHDAMA DESTEK

Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Bizim için aslolan özellikle her bir insanımızın çalışacak iş, evine götürecek ekmek başını sokabilecek ev bulabilmesidir. İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık.İşbaşı eğitim programı kapsamında, mevcut çalışanlarının üzerine alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerini ve destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;



Bizim için aslolan özellikle her bir insanımızın çalışacak iş, evine götürecek ekmek, başını sokacak yuva bulabilmesidir. Fiyatlardaki istisnai sıçramanın belirsizliğini ortadan kaldırarak yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme üzerine kurulu ekonomi anlayışına ağırlık vereceğiz.

Şubat ayı itibariyle yıllık sanayi üretim endeksi yüzde 13,3 oranında artarak üretim temelli büyümenin sürdüğünü göstermektir. Bu tablonun değerini sanayici, nakliyeci, ihracatçı bilir. İşgücü istasitiklerinde işsizliğin azalmaya devam ettiğine işaret etmektedir. İstihdamı arttırmanın kıymetini de yıllardır iş bulamadığı için boynu bükük kalanlar bilir.

İlave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay itibarıyla sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıl istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizin yeni phrogramımızdan istifade etmeye çağırıyoruz.

2B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

2B arazilerin satışı ile ilgili başvuru ve ödeme süresini de 31 Aralık tarihine kadar uzatma kararı aldık. Tarım amaçlı kullanılmak üzere çiftçilerimize ecri misil bedelinin yarısına 10 yılsüreylle kiralama imkanı getirdiğimiz Hazine taşınmazlarına başvuru süresini kaldırıyoruz.

3 yılsüreyle Hazine taşınmazını kullanan çifçtilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanını getiriyoruz. 10 yıllık süreyi dolduranlar satın alabilecektir.