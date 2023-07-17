zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0

Bakanlık, büyük tepki çeken akaryakıt zammını böyle savundu: Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundayız

Bakanlık, büyük tepki çeken akaryakıt zammını böyle savundu: Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundayız

Bakanlık, büyük tepki çeken akaryakıt zammını böyle savundu: Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundayız
Admin
Admin
17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:20

Tek kalemde litresi 6 lira artan benzin ve motorin zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundadır" denildi.

Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı. Büyük tepki çeken bu karar sonrası bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla benzinde ve motorinde Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumunda olduğuna vurgu yaptı.

Tek kalemde litresi 6 lira artan benzin ve motorin zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundadır" denildi.

Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı. Büyük tepki çeken bu karar sonrası bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla benzinde ve motorinde Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumunda olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik gezisi bugün başlıyor! Gündemde Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak proje var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik gezisi bugün başlıyor! Gündemde Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak proje var
0
3 ilde orman yangını: Evler yandı, vatandaşlar tahliye edildi, 2 kişi gözaltında
3 ilde orman yangını: Evler yandı, vatandaşlar tahliye edildi, 2 kişi gözaltında
0
Mehmet Şimşek'ten kamu kurumlarına tasarruf genelgesi! Deprem hariç tüm harcamalar gözden geçirilecek
Mehmet Şimşek'ten kamu kurumlarına tasarruf genelgesi! Deprem hariç tüm harcamalar gözden geçirilecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.