Bakanlık, büyük tepki çeken akaryakıt zammını böyle savundu: Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundayız

Tek kalemde litresi 6 lira artan benzin ve motorin zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundadır" denildi.

Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı. Büyük tepki çeken bu karar sonrası bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla benzinde ve motorinde Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumunda olduğuna vurgu yaptı.

Tek kalemde litresi 6 lira artan benzin ve motorin zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundadır" denildi.