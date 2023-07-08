Bakan Mehmet Şimşek, BAE'nin ardından şimdi de Katar'a gidiyor! Yanında bir isim daha olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki ekonomi kurmayları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün günübirlik Katar'a gidecek. İki isim geçtiğimiz günlerde de BAE'ye gitmiş ve ekonomik işbirliği olanaklarını görüşmüştü.Geçtiğimiz günlerde BAE'ye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün de Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Yılmaz ve Şimşek'in Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmesi planlanıyor.