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Bakan Mehmet Şimşek, BAE'nin ardından şimdi de Katar'a gidiyor! Yanında bir isim daha olacak

Bakan Mehmet Şimşek, BAE'nin ardından şimdi de Katar'a gidiyor! Yanında bir isim daha olacak

Bakan Mehmet Şimşek, BAE'nin ardından şimdi de Katar'a gidiyor! Yanında bir isim daha olacak
Admin
Admin
08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:33

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki ekonomi kurmayları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün günübirlik Katar'a gidecek. İki isim geçtiğimiz günlerde de BAE'ye gitmiş ve ekonomik işbirliği olanaklarını görüşmüştü.Geçtiğimiz günlerde BAE'ye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün de Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Yılmaz ve Şimşek'in Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmesi planlanıyor.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİNDE ÇALIŞMA YAPACAKLAR

Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar'a çalışma ziyareti yapacak.

EKONOMİK İŞBİRLİKLERİ ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yarın Katar Emirlik Divanı'nda görüşecek Yılmaz ve Şimşek, ayrıca Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

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