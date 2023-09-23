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AVM'de çıkan tartışmada 3 kişi vuruldu

AVM'de çıkan tartışmada 3 kişi vuruldu

AVM'de çıkan tartışmada 3 kişi vuruldu
Admin
Admin
23 Eylül 2023 Cumartesi 21:52

Bursa'da bir AVM'deki eğlence mekanında müşterilerden biri önce tartıştığı garsonu, ardından da 2 çalışanı daha silahla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli ise aracıyla kayıplara karıştı.

Bursa'da bir AVM'deki eğlence mekanında çıkan tartışmada müşterilerden Mertcan A. (25), 2 garson ve güvenlik görevlisini tabancayla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Mertcan A. ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesindeki AVM'de bulunan eğlence mekanında iddiaya göre, garsonlardan Tolga Ergün (20) ve Yiğit Selçuk (29) ile müşteri Mertcan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Mertcan A., üzerindeki tabancayla ateş etti. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan (45) ile Yiğit Selçuk ve Tolga Ergün, yaralandı.

KAYIPLAR KARIŞTI

Şüpheli Mertcan A. olay yerinden otomobiliyle kaçarken, yaralılar ise vatandaşlar tarafından araçla çevredeki özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, polis, Mertcan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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