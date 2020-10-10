Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü Ankara'nın Kalecik ilçesinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü Ankara'nın Kalecik ilçesinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde İncirlik mevkiinde meydana geldi. İki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
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