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Ankara'da çamaşır makinesi tartışması kanlı bitti! Ağabeyini öldürdü

Ankara'da çamaşır makinesi tartışması kanlı bitti! Ağabeyini öldürdü

Ankara'da çamaşır makinesi tartışması kanlı bitti! Ağabeyini öldürdü
Admin
Admin
16 Nisan 2023 Pazar 20:09

Ankara'da kardeşler arasında çamaşır makinesi açma kapama meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı. Baran A., özel bir kurumda doktor olan ağabeyini bıçakla yaraladı. Ağabey hayatını kaybederken, kardeşi ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, ailesi ile birlikte yaşayan Baran A. ve Özgür A. kardeşler, çamaşır makinesi açma kapama konusu yüzünden tartıştı. Tartışma sonrasında Baran A., özel bir kurumda doktor olarak çalışan ağabeyi Özgür A.'yı bıçakla ağır şekilde yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özgür A. hastanede hayatını kaybetti. Abisini öldüren zanlı ise olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken hayatını kaybeden Özgür A.'nın cesedi ise otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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