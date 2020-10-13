Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan karara bağlayacak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 15.10.2020 tarihli gündemin, açıkladı. Buna göre 7 düzenleme esastan karara bağlanacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 15.10.2020 tarihli gündemin, açıkladı. Buna göre 7 düzenleme esastan karara bağlanacak.

1- 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin (6) numaralı fıkrasının (aa) bendinde yer alan "...sorgulama yapmak,..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi

2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin;

A.Tümünün ve ayrı ayrı tüm madde ve ekli listelerin,

B. 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının,