Aksa Tufanı operasyonunun hedefi ne? Hamas'ın açıklaması, Netanyahu'yu uykusuz bırakacak

Arap liderlere değil, Arap halklarına dayandıklarını dile getiren Nassar, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşgal güçlerinin, toprağın sahipleri olan Filistinlilerden korktukları için Gazze'ye kara harekatına kalkışacağını beklemiyorum. Aksa Tufanı operasyonunu yapmaktan dolayı pişman olmadık. Hedefimiz, toprağımızı kurtarmak, bedelinin pahalı olduğunu biliyoruz. Güç dengesinin bizim lehimize olmadığının farkındayız. Dünya bize karşı adil davranmıyor. Ancak halkımız direnişin, denklemi değiştirme gücüne güveniyor."

Hamas yöneticilerinden Talal Nassar, İsrail'e yönelik başlattıkları Aksa Tufanı saldırısına ilişkin açıklamalar yaptı. Esirlere insani şekilde muamele edildiğini belirten Nassar, "Hedefimiz toprağımızı kurtarmak. Direnişin sızma operasyonları devam ediyor. Bedelinin pahalı olduğunu biliyoruz. Ancak halkımız direnişin, denklemi değiştirme gücüne güveniyor." ifadelerini kullandı.