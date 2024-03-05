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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
Admin
Admin
05 Mart 2024 Salı 10:27

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan bir taşeron firmanın işçileri, 3 aydır maaş alamadıklarını belirterek yetkililere seslendi. İşçiler, zor durumda olduklarını ve destek beklediklerini ifade ederek, "Biz işçiyiz, emekçiyiz, köle değiliz. Dayanacak gücümüz kalmadı." dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki bir taşeron firmanın çalışanları, 3 aydır maaş alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaat sahası dışındaki konteynır kampta zorunlu izin yaptırılan işçiler, çalıştıkları taşeron firmanın 3 aydır maaş ödemediğini ileri sürerek, zor durumda olduklarını söylediler.

MAAŞLARINI ALAMIYORLAR

Yaklaşık 100 civarında işçinin maaş alamadığını, kredi kartları ve borçlarını ödeyemediğini dile getiren işçiler, evlerine ekmek alacak paralarının dahi olmadığını ifade ettiler.

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

İlgili mercilere de konuyla ilgili şikayette bulunduklarını aktaran işçiler, "Biz işçiyiz, emekçiyiz, köle değiliz burada. Dayanacak gücümüz kalmadı." dediler. İşçiler, ilgili kurumlardan sorunlarının çözümü için destek beklediklerini sözlerine eklediler.

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