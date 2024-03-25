0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
155
Mal varlığı
Mal varlığı
0

AK Parti seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmene yoğunlaştı

AK Parti seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmene yoğunlaştı

AK Parti seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmene yoğunlaştı
Admin
Admin
25 Mart 2024 Pazartesi 11:55

K Parti, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını son sürat devam ettirirken, son haftaya girilen süreçte hedefini kararsız seçmenler olarak belirledi.

HEDEFTE KARARSIZ SEÇMEN VAR

60 milyonu aşkın kişinin oy kullanacağı seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmenlere yoğunlaşan AK Parti, propagandalarını da bu kesime yönelik yürütüyor.
 

İLK KEZ OY VERECEK GENÇLER DE MERCEK ALTINDA

Ramazan ayında yüz yüze temaslarını artırarak iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışan teşkilat, kararsız seçmenin yanı sıra seçimde ilk kez oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 genci de ikna etmeye çalışıyor.
 

ERDOĞAN SON GÜNE KADAR MİTİNGLERE DEVAM EDECEK

Şu ana kadar 40'ı aşkın ilde miting gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son güne kadar mitinglerine devam edeceği öğrenilirken, programının detayları da netleşti.
 

BUGÜN TOKAT VE ÇORUM'DA OLACAK

Bugün Tokat ve Çorum'da vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan hafta boyunca Aksaray, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Kocaeli'de mitingler düzenleyecek.

İSTANBUL'DA KÜÇÜK ÇAPLI MİTİNGLER OLACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş seçimlerde olduğu gibi İstanbul'un bazı ilçelerinde küçük çaplı mitingler düzenleyeceği ifade edildi.

Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı
Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı
0
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
0
YSK, 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin aday listelerini yayımladı! İstanbul'da 49 aday yarışacak
YSK, 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin aday listelerini yayımladı! İstanbul'da 49 aday yarışacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.