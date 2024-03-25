AK Parti seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmene yoğunlaştı

K Parti, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını son sürat devam ettirirken, son haftaya girilen süreçte hedefini kararsız seçmenler olarak belirledi.

HEDEFTE KARARSIZ SEÇMEN VAR

60 milyonu aşkın kişinin oy kullanacağı seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmenlere yoğunlaşan AK Parti, propagandalarını da bu kesime yönelik yürütüyor.



İLK KEZ OY VERECEK GENÇLER DE MERCEK ALTINDA

Ramazan ayında yüz yüze temaslarını artırarak iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışan teşkilat, kararsız seçmenin yanı sıra seçimde ilk kez oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 genci de ikna etmeye çalışıyor.



ERDOĞAN SON GÜNE KADAR MİTİNGLERE DEVAM EDECEK

Şu ana kadar 40'ı aşkın ilde miting gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son güne kadar mitinglerine devam edeceği öğrenilirken, programının detayları da netleşti.



BUGÜN TOKAT VE ÇORUM'DA OLACAK

Bugün Tokat ve Çorum'da vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan hafta boyunca Aksaray, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Kocaeli'de mitingler düzenleyecek.

İSTANBUL'DA KÜÇÜK ÇAPLI MİTİNGLER OLACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş seçimlerde olduğu gibi İstanbul'un bazı ilçelerinde küçük çaplı mitingler düzenleyeceği ifade edildi.