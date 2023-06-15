AK Parti'den İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan saldırıya tepki

İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan maketi ile Türk bayrağını yaktığı provokasyona yönelik AK Parti'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Terör örgütü PKK yandaşları, İsviçre'nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağını ateşe verdiler. İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, İsviçre'de Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 14 Haziran günü Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının olduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, bu sabah Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi.