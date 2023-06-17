AK Parti'de yerel seçim startı verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 şehre özel reçete

Bolu Belediye Başkanı

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için harekete geçen AK Parti'de 2019 seçimlerinde Millet İttifakı'nın aldığı 11 büyükşehir için özel çalışma yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu büyükşehirler içerisinde özellikle İstanbul ve Ankara'nın kesinlikle alınmasını istiyor.

Türkiye parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gözünü 2024 yılında yapılması planlanan yerel seçimlere çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "İyi hazırlanın" diyerek teşkilatları uyardığı yerel sçeimler öncesi tüm gözler 2019 seçimlerinde Millet İttifakı'nın aldığı 11 büyükşehre çevrilmiş durumda...,

5 YILLIK PERFORMANS İNCELENECEK

Bu 11 büyükşehir için özel bir talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıllık performansın detaylı incelenmesini istediği öğrenildi. Bu inceleme sonucunda 2019'da vaat edilen projelerin gerçekleşme oranlarına bakılacak.

KANAAT ÖNDERLERİ İLE BİR ARAYA GELECEKLER

Bunun yanı sıra oy tercihini başka partiye yapan seçmen için kadın ve gençlik kolları tam kadro çalışacak. AK Parti belediyeleriyle birlikte koordinasyon içinde çalışılacak. Sandık bazlı çalışmalar kapsamında oy kaybının yaşandığı bölgelerde kanaat önderleriyle görüşmeler sıklaştırılacak.

REHAVET UYARISI YAPILDI

Hazırlanan analizler kapsamında partinin oylarının arttığı ve görece azaldığı ilçeler tek tek belirlenecek. Oy kaybı ve artışının nedenleri araştırılacak. Varsa sorunların çözümü noktasında koordinasyon çalışması yapılacak. Oy artışı yaşanan il ve ilçelerde rehavet uyarısı olacak. Rehavete kapılmamak için özveri ile çalışılacak.

ERDOĞAN "SEVDAM" DEDİĞİ İSTANBUL'U İSTİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı bir açılışta isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

MEGAKENT İÇİN KİM ADAY OLUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" olarak tanımladığı İstanbul adaylığı için kulislerde 4 isim ön plana çıkıyor. Bu isimler Murat Kurum, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı...