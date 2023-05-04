Ahlat'ta mayısta kar sürprizi! Koyunlar merada kara yakalandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile çobanlar küçükbaş hayvanıyla birlikte merada mahsur kaldı. Etraf bir anda beyaza bürünürken hayvanlar kar altında ilerlemekte güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.